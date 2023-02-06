Большая ссора из-за вмешательства в личную жизнь: этот знак зодиака набедокурит – Володина

По словам Володиной, если вам кажется, что кто-то выбрал неправильную дорогу, лучше оставить его в покое. Люди должны ошибаться и сами делать из этого выводы. А Тельцы в это время смогут уладить свои дела, которых тоже немало. А вот приятным словом поддержать людей стоит.

Источник: rsute.ru.