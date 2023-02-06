Каждый захочет идти своим путем: какой знак зодиака потеряет любовь – Глоба

Это вызовет бурю эмоций со стороны обоих, ссоры не избежать. Астролог рекомендует забыть о старых обидах и не идти на поводу у чувств.

Также на Близнецов свалится много проблем, от которых он захочет уйти. Но не нужно бежать, лучше собрать все свои силы и постараться разрешить наболевшее.

Источник: rsute.ru.