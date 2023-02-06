Каждый захочет идти своим путем: какой знак зодиака потеряет любовь – Глоба

Тамара Глоба рассказала 6 февраля, что Близнецам суждено встретить сложности в личной жизни. Ваш партнер и вы не сможете найти общего языка в каком-то вопросе и решите пойти каждый своим путем.
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Это вызовет бурю эмоций со стороны обоих, ссоры не избежать. Астролог рекомендует забыть о старых обидах и не идти на поводу у чувств.
Также на Близнецов свалится много проблем, от которых он захочет уйти. Но не нужно бежать, лучше собрать все свои силы и постараться разрешить наболевшее.
Источник: rsute.ru.