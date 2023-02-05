Настоящие психи! От мужчин с этими именами надо держаться подальше

Таролог Саона считает, что некоторые мужчины - абсолютные психи. И разглядеть их можно по именам!

Например, подальше надо держаться, по ее словам, от Сергеев. По ее словам, эти люди плохо контролируют свои эмоции, и в порыве ярости могут наломать дров.

Андреи на первый взгляд спокойные, но это только на первый взгляд. В жизни эти мужчины очень вспыльчивые.

«Также Михаил способен причинить как физическую, так и моральную боль окружающим, не осознавая своих поступков», - добавила Саона.

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