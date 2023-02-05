5 знаков зодиака: Глоба назвала главных баловней судьбы февраля

Астролог Тамара Глоба заявила, что февраль 2023 года будет успешным сразу для пяти знаков зодиака. Им будет вести как в деньгах, так и в личной жизни.

Тельцов, например, ждет повышение на работе. Представители этого созвездия, по словам астролога, смогут заложить прочный фундамент, который принесет колоссальный успех на ближайшие 10 лет.

Также удача улыбнется Рыбам, Девам, Овнам и Ракам. Руководство, возможно, повысит зарплату. А в личной жизни у одиноких и семейных представителей будет страсть и любовь.

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