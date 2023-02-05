Меркурий переходит в Водолея: Володина рассказала о важных событиях с 10 февраля

Астролог Василиса Володина заявила, что в конце следующей недели Меркурий перейдет в знак Водолея, ускоряя новостные ленты, оживляя чаты и переписки.

«Начинают легче даваться тексты, переговоры, мозговые штурмы. В целом неделя благоволит земным, практичным делам», - заявила она.

Володина добавила, что если вы чего-то давно хотели, то пора попробовать.

«Если какая-то тема в вашей жизни требует «раскопок» и досконального анализа уделите ей время именно в ближайшие дни», - добавила астролог.

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