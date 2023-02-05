«Критичность»: Володина предрекла жесткую неделю с 6 февраля

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя - с 6 февраля - станет сложной во многих отношениях. По ее словам, дни будут деловитыми, местами жесткими, когда манипуляторам не прорваться в наши головы.

«Критичность и здоровая подозрительность заставят перепроверять информацию, а телефонные мошенники сами бросят трубку, услышав ваш спокойный, уверенный голос в ответ на нелепое вранье», - заявила она.

То есть как бы то ни было, по мнению Володиной, надо сохранять спокойствие.

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