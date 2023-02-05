Любовь будет, но проявите активность! Какой знак должен стать инициативнее для счастья – Глоба

Рыбы в феврале могут познать любовь и наладить взаимоотношения с партнерами. Однако для этого они сами должны проявить инициативность, об этом поведала астролог Тамара Глоба.

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Активность и скорость действий также понадобится Рыбам и в других сферах жизни. Например, их ожидает успех в деловой области, где высока вероятность поступления интересных предложений.

Астролог рекомендовала реагировать на них моментально, тогда вы не пропустите выгодные сделки и удачные приобретения.

Источник: rsute.ru.