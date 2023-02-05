Сами обалдеют: на два знака зодиака обрушится лавина денег – уже скоро

Февраль – очень благоприятный месяц для многих знаков зодиака. В нем нет ретроградности, а потому многое, что люди будут планировать сбудется.

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Особенно сильно при этом повезет Ракам и Стрельцам. На них в буквальном смысле обрушится лавина денег из-за их умения выстраивать с людьми отношения и деловой жилки.