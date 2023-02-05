Жизнь с чистого листа! Володина дала судьбоносное пророчество одному знаку зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что у Тельцов в 2023 году начнется новый этап в жизни. Причем продлится он потом ближайшие 8-10 лет.

«Плутон весной 2023 доходит до углового символического 10 дома и начинает устанавливать там свои порядки. Продлится все это два десятилетия, но собственно изменения затронут очень ярко ближайшие 2–3 года. 2023-й год — стартовый», — заявила она.

Тельцов, по словам Володиной, ждут глобальные перемены, связанные с работой. Успех будет гарантирован представителям этого созвездия.

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