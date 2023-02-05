Какой знак встретит вторую половинку и отправится в путешествие: Глоба назвала счастливчика февраля

Скорпионы почувствуют удачу по всем фронтам, хорошим гороскопом представителей зодиакальной системы порадовала Тамара Глоба.

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Скорпионы вступили в плодотворный период, который будет давать им результаты во всех сферах их жизни: начиная с деловой и заканчивая сугубо личной стези.

Очень важно сейчас Скорпионам не откладывать свои дела на потом, а успевать делать все задуманное, пока улыбается удача. Им светят романтические чувства, путешествия, хорошие знакомства и продвижение в карьере.

Источник: rsute.ru.