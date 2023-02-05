Какому знаку нужно отказаться от одного простого действия: травм не избежать - Володина

Астролог Василиса Володина предостерегла Стрельцов от работы, связанной с риском. Сейчас не самое благоприятное время для этого. Ваш небесный хранитель не сможет справиться с тучами, которые послала к вам судьба.

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Если вы все-такие пойдете на этот шаг, то должны знать, что он ведет к катастрофе и травмам. Здесь очень нужен здравый смысл.

Астролог рекомендовала вместо того, чтобы испытывать опасность, лучше сосредоточиться на любимых простых занятиях, которые порадуют и вдохновят.

Источник: rsute.ru.