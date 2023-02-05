Глоба назвала самые опасные числа февраля - сберегите себя!

Астролог Тамара Глоба заявила, что февраль в целом будет спокойным месяцем. Люди, по ее словам, особо не ощутят глобальные процессы, ведь они будут происходить в скрытом режиме.

Но все же в феврале будут дни повышенной опасности. И в этот период надо особенно аккуратно относиться к своему здоровью.

«Дни повышенной аварийности, когда надо проявлять повышенное внимание ко всему, что происходит вокруг: 4, 6, 11, 16, 18, 20 и 24 февраля», - заявила она.

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