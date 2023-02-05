Венера отметила их удачей: пять знаков, которые вступят на денежный путь – уже через 15 дней

Венера осветит путь пяти знаков зодиака после 20 февраля, ведь именно в это время планета перейдет в созвездие Овна.

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Венера будет покровительствовать следующим знакам зодиака: Дева, Овен, Скорпион, Весы и Рыбы.

Представители зодиакальной системы будут строить планы и выполнять их все с поразительной уверенностью и удачей. Это неизменно отразится на их уровне благосостоянии.

Кроме того, счастливчики обретут счастье и в личной жизни. Тот, кто не познал любовь, найдет ее. У кого она есть, укрепят отношения. Возможны брак и появление детей на свет.

Источник: rsute.ru.