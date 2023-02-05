Отторжение, негатив: два знака зодиака, которые могут остаться за бортом в феврале - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у двух знаков зодиака в феврале наступят не самые лучшие времена. Водолеев, например, будут много критиковать. И представителям этого созвездия, по ее словам, нужно постараться взять себя в руки, иначе их ждет отторжение и негатив.

«Помогайте родным, участвуйте в общих делах, чтобы не остаться за бортом!» - заявила она.

Испытания ждут и Близнецов. По мнению Глобы, этим людям нужно быть добрее со своим окружением. Ведь от них идет главная поддержка.

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