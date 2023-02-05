Денежное изобилие ворвется в дом! Глоба назвала главного счастливчика февраля

Астролог Тамара Глоба считает, что у одного знака зодиака есть все шансы изменить свое финансовое состояние в лучшую сторону в феврале. И это, по ее словам, Тельцы. Денежное изобилие, по мнению астролога, буквально ворвется в дом.

«Для рожденных под знаком Телец – это время отличное для заработка!» - заявила она.

При этом Глоба отметила, что Тельцам надо обратить внимание на свое окружение во второй половине февраля. Особенно, это касается рабочих моментов.

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