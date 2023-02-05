Одна женщина пытается сбить вас с толку! О чем предупредила Глоба Дев

В идеале – Девам стоит составить четкий план действий на бумаге и следовать ему, не отступая ни на шаг от выбранной стратегии.

Вам будут пытаться помешать! Скорее всего, это будет женщина, с которой вы имеете дела. Доверьтесь своей интуиции, и она вывезет вас туда, куда нужно.

Источник: rsute.ru.