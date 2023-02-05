Одна женщина пытается сбить вас с толку! О чем предупредила Глоба Дев

Одна женщина пытается сбить вас с толку! О чем предупредила Глоба Дев

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Сейчас представителям зодиакальной системы нужно максимально сосредоточиться на своих делах.

5 февраля астролог Тамара Глоба предупредила Дев, что их ожидают сложности. Она посоветовала им быть крайне осторожными и не совершать необдуманных поступков, поскольку позже они могут пожалеть о содеянном.

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В идеале – Девам стоит составить четкий план действий на бумаге и следовать ему, не отступая ни на шаг от выбранной стратегии.

Вам будут пытаться помешать! Скорее всего, это будет женщина, с которой вы имеете дела. Доверьтесь своей интуиции, и она вывезет вас туда, куда нужно.

Источник: rsute.ru.

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