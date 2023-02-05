Осталось 6 дней! На кого снизойдет Меркурий потоком денег и удачи – три самых удачливых знака

11 февраля, уже через 6 дней, Меркурий перейдет в созвездие Водолея. Это позитивно отразится сразу на трех знаках зодиака.
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Поцелованными вселенной себя ощутят Близнецы, Девы и Водолеи. Они без проблем и препятствий начнут продвигаться во всех областях жизни. Продлится этот период до самого конца зимы.
И, поскольку этот период удачи и везения все-таки носит определенный ограничительный характер, Близнецы, Девы и Водолеи должны поспешить с осуществлением своих планов.
Астрологи отмечают, что особенно представителям знаков зодиака повезет в деловой сфере и в деньгах.
Источник: rsute.ru.