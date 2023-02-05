Сегодня люди увидят путь к счастью! День ясности объявлен на небесах – Володина

Астролог Василиса Володина поведала своим подписчикам в Telegram-канале «Василиса Володина» об особенностях 5 февраля. Его можно смело называть днем ясности за удивительную энергию чистоты и света.

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Именно в воскресенье многие смогут осознать четко, каким путем стоит им идти, чтобы добиться счастья. Все, что мучило давно, какие мысли безнадежно одолевали достигнет своего знаменателя.

«Львиное полнолуние дышит горячим паром в сердцах и умах, а Уран на вершине конфигурации целиться туда же молниями. Такой себе выходной.

Но есть и хорошая новость: аспект разрешает сомнения и смуту, приносит ясность в ту тему в вашей жизни, которая не давала покоя как минимум предыдущие две недели», - рассказала Володина.

По словам Володиной, некоторые вещи, которые на первый взгляд могут показаться бедой и несчастьем в итоге сейчас могут вылиться чем-то хорошим. Например, потеря работы может обернуться стартом своего дела или неожиданным предложением от другой компании с лучшими условиями.