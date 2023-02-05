Впечатлят, взлетят по карьерной лестнице! Володина предрекла счастливую судьбу этому знаку зодиака

Львы вступили на счастливую тропу, которая приведет их к желаемому. Им легко удастся реализовать намеченное, осуществить все свои планы и идеи. Кроме того, они смогут впечатлить и заинтересовать окружающих.

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Не исключено, что в вашем кругу окажется тот, кто сможет продвинуть вас еще выше по карьерной лестнице и добиться уровня благосостояния, о котором вы мечтали.

Вам начнут поступать интересные предложения, в том числе о продвижении по службе. Деловые встречи и переговоры станут идти словно по маслу.

Источник: rsute.ru.