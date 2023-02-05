В ее словах – ваше счастье! Один знак зодиака услышит судьбу через уста знакомой женщины – Глоба

Иногда судьба выбирает проводников среди людей и выдает свою волю через их слова и поступки.

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Сейчас Львы имеют возможность узреть свое счастье впереди, если прислушаются к советам некоей женщины, которая рядом. Об этот предупредила 5 февраля астролог Тамара Глоба.