Два знака зодиака, которые станут главными счастливчиками февраля: поцелованные вселенной

Венера перейдет в знак Овна 20 февраля, это спровоцирует нереальный позитивный поток энергии в сторону двух знаков зодиака: Овнов и Скорпионов.
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Удача им будет сопутствовать весь месяц, но в конце они будут ощущать себя на пике жизненного счастья.
Все, что они задумают, исполнится. Все цели, что они себе поставят, приведут их к финишной ленте.
В этот период астрологи рекомендуют им не бояться никаких препятствий и браться за все проекты, которые им нравятся. Удача пришла на ваш путь бытия и этим необходимо пользоваться.
Источник: rsute.ru.