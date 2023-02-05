Два знака зодиака, которые станут главными счастливчиками февраля: поцелованные вселенной

Два знака зодиака, которые станут главными счастливчиками февраля: поцелованные вселенной

В феврале двум знакам зодиака сильно повезет. Фото: Global Look Press

Невероятное благодарение высших сил они ощутят на себе.

Венера перейдет в знак Овна 20 февраля, это спровоцирует нереальный позитивный поток энергии в сторону двух знаков зодиака: Овнов и Скорпионов.

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Удача им будет сопутствовать весь месяц, но в конце они будут ощущать себя на пике жизненного счастья.

Все, что они задумают, исполнится. Все цели, что они себе поставят, приведут их к финишной ленте.

В этот период астрологи рекомендуют им не бояться никаких препятствий и браться за все проекты, которые им нравятся. Удача пришла на ваш путь бытия и этим необходимо пользоваться.

Источник: rsute.ru.

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