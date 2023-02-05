Люди рядом спровоцируют вас, держитесь! Какой знак зодиака должен быть осторожным – Володина

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Лишние эмоции могут испортить все запланированное. Провоцировать конфликт будут некие люди рядом, от них нужно держаться подальше и хладнокровно выполнять то, что было вам нужно.

Позже вселенная подарит вас благодарность в виде романтических чувств.

Источник: rsute.ru.