Люди рядом спровоцируют вас, держитесь! Какой знак зодиака должен быть осторожным – Володина

Люди рядом спровоцируют вас, держитесь! Какой знак зодиака должен быть осторожным – Володина

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Астролог предупредила представителей планетарной системы.

5 января астролог Василиса Володина предупредила Овнов о том, что их ждут трудности. Крайне важно, чтобы представители знака вели себя спокойно и не теряли самообладание. А оно им очень пригодится.
 

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Лишние эмоции могут испортить все запланированное. Провоцировать конфликт будут некие люди рядом, от них нужно держаться подальше и хладнокровно выполнять то, что было вам нужно.

Позже вселенная подарит вас благодарность в виде романтических чувств.

Источник: rsute.ru.

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