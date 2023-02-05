Отличные новости и любовь! Глоба предрекла фееричный успех одному знаку в феврале

Отличные новости и любовь! Глоба предрекла фееричный успех одному знаку в феврале

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Надежды Стрелец.

Некоторые трудности не помешают ему стать счастливее.

Астролог Тамара Глоба 5 февраля порадовала Раков фееричным гороскопом. Представителям знака придется преодолеть некоторые трудности в виде помех от непростых людей. Однако терпение спасет положение.

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Раков ждут хорошие новости, главное не потратить свое время на бессмысленные споры. Они в любом случае ни к чему не приведут.

Все отлично будет и на любовном фронте. Сюрпризы и романтические встречи навеют приятные мысли и ощущения.

Источник: rsute.ru.

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