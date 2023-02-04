Тамара Глоба призвала два знака зодиака не повторять своих ошибок: смогут избежать ссор и словят удачу

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По словам Глобы, 5 февраля Овнам нужно постараться держать себя в руках. Так им удастся избежать конфликтов и провокаций. Этому знаку нужно приложить усилия, чтобы сохранить самообладание. Тогди все неприятности они обойдут стороной. Астролог рекомендует вечером заняться любимым делом.

Также Тельцы не нужно строить иллюзий, тогда день сложится довольно удачно. Для них 5 февраля выдастся идеальным для деловых переговоров и заключения сделок. А вторая половина дня может оказаться очень яркой и запоминающейся, ведь есть вероятность нового знакомства, пишет Rsute.