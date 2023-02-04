Везет во всех смыслах! Два знака зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса на неделе с 6 по 12 февраля

Астрологи специально для сайта Teleprogramma.pro поделились гороскопом на неделю с 6 по 12 февраля, назвав два знака зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса. Им будет сопутствовать удача. А Вселенная сделает все для того, чтобы эти счастливчики получили заслуженный подарок - карьерный рост, деньги и любовь.

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Стрельцы

Этим везунчикам стоит закатать рукава и хорошенько поработать. В ближайшие две недели они будут трудиться, зато в конце месяца смогут увидеть плоды своих вложений - и физических, и духовных. Если у Стрельцов и были проблемы в каких-то отношениях, к концу недели ситуация может благополучно разрешиться.