«Бег с препятствиями - задержки, сложности»: астрологи дали прогноз на неделю с 6 по 12 февраля

Астрологи специально для сайта Teleprogramma.pro поделились свежим прогнозом на неделю с 6 по 12 февраля. Этот период выдастся весьма и весьма проблематичным: все дела будут словно на буксире. Добиться желаемого смогут только упрямые. Те, кто готов противостоять обстоятельствам и идти напролом.
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«Неделя обещает быть не самой простой. Бег с препятствиями просто обеспечен – все время будут какие-то задержки, проблемы и сложности», - добавили астрологи.
Хорошая новость заключается в том, что все эти трудности преодолимы. Да, они могут раздражать, но не будет ничего такого, с чем бы не справились те, кто совладает со своими чувствами.
К концу недели ситуация улучшится, всех ждут позитивные перемены. Так что выходные, субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля соответственно, можно встречать в приподнятом настроении.