«Бег с препятствиями - задержки, сложности»: астрологи дали прогноз на неделю с 6 по 12 февраля

Астрологи специально для сайта Teleprogramma.pro поделились свежим прогнозом на неделю с 6 по 12 февраля. Этот период выдастся весьма и весьма проблематичным: все дела будут словно на буксире. Добиться желаемого смогут только упрямые. Те, кто готов противостоять обстоятельствам и идти напролом.

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