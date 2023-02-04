5 февраля - вселенная исполнит желания: два знака зодиака, которые заживут счастливо

В списке оказались Весы. Им будет улыбаться фортуна. Представители этого знака зодиака получат возможность преуспеть в карьере. Они будут на высоте и заслужат внимание окружающих. Весам удастся воплотить свои планы в жизнь.

Анжела Перл посоветовала им подготовиться к большому количеству сюрпризов.

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Белая полоса наступит в жизни Скорпионов. Они буквально схватят удачу за хвост. Все их желания будут исполнятся, но если они приложат усилия.

Анжела Перл отметила, что им нужно обратить внимание на свое самочувствие и позаботиться о себя, а также не забывать о финансовых нагрузках, об этом пишет rsute.