Полнолуние 5 февраля - деньги обрушатся только на них: три знака зодиака, которые сказочно разбогатеют

Полнолуние 5 февраля пройдет в знаке Льва. Только три знака зодиака могут рассчитывать на щедрость судьбы. Они озолотятся - деньги сами будут идти к ним в потоке материального изобилия.

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Тельцы

Получат долгожданное повышение - все их мечты исполнятся. Одни сумеют совершить скорую покупку недвижимости или сменить место жительства. А другие не упустят свой шанс потратить средства с выгодой. Так, купить недвижимость им удастся по выгодной цене. В деньгах не будут отказа.

Львы

С 5 по 8 февраля в их жизнь придет положительная энергетика изобилия. Львам стоит избавиться от завистников и только потом приступить к исполнению намеченных планов.

Стрельцы

Эти везунчики сами удивятся, с какой быстротой деньги будут наполнять их карманы. Полнолуние в знаке Льва ценит таких предприимчивых и ответственных людей, позволяя им добиться своих высоких целей.

По материалам 7days