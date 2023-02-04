До 20 февраля - к большим целям идти неспешными шагами: залог успеха Львов - пророчество Володиной

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом для Львов, дав понять, что первые 20 дней месяца им следует идти к большим целям маленькими и неспешными шагами. Рожденные под этим созвездием погрузятся в повседневные хлопоты и рутину. При этом именно внимание и детальный подход к жизненной текучке станет для них залогом будущего успеха.
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Стоит учесть и то, что первая половина месяца может оказаться довольно нервной. Особенно если Львы не получают радости от своего дела или не могут справиться с внезапными изменениями.
Совет: им не стоит вести образ жизни, который усугубляет нагрузку и не дает полноценно восстановиться.