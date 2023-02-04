Единственный знак зодиака, в чьей жизни в феврале настанет белая полоса - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась предзнаменованием, назвав знак зодиака, в жизни которого в феврале настанет белая полоса. Месяц для Овнов стартует довольно бодро, а закончится еще бодрее. Рожденным под этим созвездием стоит уделить внимание финансовым вопросам.
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«Может совершенно нежданно свалиться дополнительная премия или какие-то бонусы и выплаты, но их еще нужно умудриться получить», - добавила астролог.
Также начало февраля для Овнов это момент эмоциональной притирки с любимым человеком. Им не стоит прятать нежность или бояться говорить начистоту. Со второй половинкой можно смело быть самим собой, признаваться в любви и получать в ответ те же чувственные знаки.