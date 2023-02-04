Единственный знак зодиака, в чьей жизни в феврале настанет белая полоса - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась предзнаменованием, назвав знак зодиака, в жизни которого в феврале настанет белая полоса. Месяц для Овнов стартует довольно бодро, а закончится еще бодрее. Рожденным под этим созвездием стоит уделить внимание финансовым вопросам.

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