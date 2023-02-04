«Февраль - время для заработков»: Глоба назвала знак зодиака, который сорвет джекпот - зайдет с козырей

Для Тельцов февраль станет периодом, когда вокруг будут виться люди - дальние партнеры, друзья и авторитетные персоны. Рожденные под этим созвездием проявят интерес к языкам, путешествиям, интеллектуальной деятельности. Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что этот знак зодиака может рассчитывать на поддержку приятелей и тех, кто выше их по положению.
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«Февраль - хорошее время для заработков», - заверила Глоба.
Тельцы получат возможность пополнить свои счета и позаботиться о материальном изобилии. Везение будет сопутствовать им и в личной жизни: кто-то задумается о пополнении, другие решат уделить время семье.
«Во второй половине месяца не забывайте контролировать происходящие вокруг события, особенно то, что касается детей и работы, так как руководство будет присматривать за вами и дел будет немало», - добавила астролог.