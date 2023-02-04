«Со 2 по 7 февраля - держать дракона на привязи»: ревнивец, что в пух и прах разругается с любимыми - Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась гороскопом для Скорпионов. Эти ревнивцы в феврале могут потерять самообладание. Месяц станет для них периодом, когда личная сфера выйдет на первый план. Рожденным под этим созвездием нравится балансировать над пропастью и бесконечно испытывать близких. Кто-то захочет проверить любимых на прочность, поддаться вспышке ревности или задавить придирками.

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