4, 5 и 6 февраля - нервно! Володина предупредила о странностях ближайших дней

4, 5 и 6 февраля - нервно! Володина предупредила о странностях ближайших дней

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Этот период лучше провести так, чтобы не усугублять положение.

Василиса Володина поделилась гороскопом для Стрельцов на февраль, приоткрыв завесу тайны, какими будут ближайшие дни для всех знаков зодиака. Первые шесть дней февраля, как намекнула астролог, выдадутся весьма и весьма тревожными. Первая половина - пройдена, а вот 4, 5, 6 февраля обещают стать не менее нервными, атмосфера будет легко возбудимой. 

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Первые шесть дней месяца такие же нервные, как и у всех», - заверила Володина.

Астролог советует проявить сдержанность хотя бы усилием воли. Иначе есть риск ощутить себя нервным человеком в толпе других нервных людей, которые вспыхивают от любого слова и при любой возможности. Такой прогноз Володина оставила на примере Стрельцов, обрисовав общее настроение этого периода.

Кстати, о 4 февраля.

В этот субботний день лучше всего побаловать себя любимых. Расслабиться и насладиться покоем. 

«Посвятите день хобби, семье, ленивому гедонизму», - добавила астролог.

Читайте также