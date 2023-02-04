4, 5 и 6 февраля - нервно! Володина предупредила о странностях ближайших дней

Василиса Володина поделилась гороскопом для Стрельцов на февраль, приоткрыв завесу тайны, какими будут ближайшие дни для всех знаков зодиака. Первые шесть дней февраля, как намекнула астролог, выдадутся весьма и весьма тревожными. Первая половина - пройдена, а вот 4, 5, 6 февраля обещают стать не менее нервными, атмосфера будет легко возбудимой.

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«Первые шесть дней месяца такие же нервные, как и у всех», - заверила Володина.

Астролог советует проявить сдержанность хотя бы усилием воли. Иначе есть риск ощутить себя нервным человеком в толпе других нервных людей, которые вспыхивают от любого слова и при любой возможности. Такой прогноз Володина оставила на примере Стрельцов, обрисовав общее настроение этого периода.