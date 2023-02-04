Боль, пощечина судьбы: Глоба назвала главного неудачника февраля

Тамара Глоба в своем Telegram-канале поделилась гороскопом на февраль, назвав единственный знак зодиака, который может оказаться в незавидном положении. Везение и фортуна от него могут отвернуться. Главное - не терять самообладания. Февраль станет для Раков периодом, когда им придется заниматься семейными делами. Остро встанет проблема, связанная с детьми. Будь они взрослыми или маленькими, звезды советуют обратить внимание на тревоги чад. Ни в коем случае нельзя упускать из виду их проблемы.

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В первой половине февраля могут возникнуть материальные трудности. Обострятся какие-то хронические вещи - здоровье напомнит о себе. Важно беречь и себя, и окружающих. Ракам не стоит тратить деньги понапрасну. Девиз месяца - тотальная экономия.