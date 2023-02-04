Конфликтный период: астролог предупредила о событиях четвертого и пятого февраля

Стало известно, что четвертое и пятое февраля могут оказаться опасными днями для всех знаков зодиака.
Астролог Елена Мун рассказала, что в эти дни вероятность обмана и печальных авантюр очень велика. В такие дни искушения стоит избегать посещения людных мест и не перегружать организм тяжелой пищей.
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«Возможно нарушение сна, кошмары», – отметила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Также легко можно оказаться жертвой мошенников. Не создавайте иллюзий четвертого и пятого февраля. Лучше провести эти дни в спокойной обстановке и не попадать под влияние ярких личностей.
Напомним, ранее Елена Мун рассказала, к чему готовиться россиянам в феврале.