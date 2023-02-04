Конфликтный период: астролог предупредила о событиях четвертого и пятого февраля

Также легко можно оказаться жертвой мошенников. Не создавайте иллюзий четвертого и пятого февраля. Лучше провести эти дни в спокойной обстановке и не попадать под влияние ярких личностей.

Напомним, ранее Елена Мун рассказала, к чему готовиться россиянам в феврале.