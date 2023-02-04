Конфликтный период: астролог предупредила о событиях четвертого и пятого февраля

Конфликт

Конфликт. Фото: Global Look Press 

Елена Мун попросила быть осторожнее в эти два дня.

Стало известно, что четвертое и пятое февраля могут оказаться опасными днями для всех знаков зодиака.

Астролог Елена Мун рассказала, что в эти дни вероятность обмана и печальных авантюр очень велика. В такие дни искушения стоит избегать посещения людных мест и не перегружать организм тяжелой пищей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Возможно нарушение сна, кошмары», – отметила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Также легко можно оказаться жертвой мошенников. Не создавайте иллюзий четвертого и пятого февраля. Лучше провести эти дни в спокойной обстановке и не попадать под влияние ярких личностей.

Напомним, ранее Елена Мун рассказала, к чему готовиться россиянам в феврале.

 

Читайте также