Март! Глоба напомнила о критическом моменте для России

Астролог Тамара Глоба заявила, что критическим моментом для нашей страны и для мира в целом станет март 2023 года. По ее словам, в этот период нужно максимально стараться сохранять терпение и прочность.

«Это взрыв пассионарности для людей, которые имели какие-то идеи, это будет поток, который пойдет в Россию из других стран», — заявила она.

При этом многие, подчеркнула Глоба, будут, наоборот, использовать кризисную ситуацию по назначению. Есть шанс изменить свою жизнь к лучшему.

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