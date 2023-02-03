Победители! Мужские имена, которые обладают сверхсилой

Психологи уверены, что мужчины с определенными именами способны достичь в жизни многого. Они как будто обладают сверхсилой, которой нет у большинства.

Например, Александры — «защитники людей». Саши — прирожденные лидеры. У них сильный характер, побороть который практически нереально.

Добиваются большого успеха и Владимиры. Мужчины с таким именем — рискованные. И если сверхсилу направят в нужное русло, то добиваются крутых результатов.

Константины — трудоголики, их даже в шутку называют андроидами. Многие не могут понять, откуда у Кость столько энергии, ведь они живые люди.

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