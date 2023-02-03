Бегите от них: женские имена с самой плохой репутацией

Психологи считают, что имена напрямую влияют на судьбу человека. И будущим родителям всегда надо тщательно подходить к этому вопросу, чтобы их чадо с годами не испытывало трудности.

Например, считается, что девушки с определенными именами просто невыносимые в жизни — они стервозные и жестокие, так считают астрологи.

Речь идет про Галин. По мнению экспертов, Гали очень дотошные, нудные. Противоположному полу тяжело с ними в общении, так как они постоянно видят во всем проблему.

Тяжелые в общении и Снежаны, их еще называют «снежными королевами». Эти женщины, как правило, практически не проявляют никаких эмоций, и угодить им невозможно в любом вопросе.

Не знаешь, чего ожидать и от Анжелы. Психологи уверены, что женщины с этим именем подвержены звездной болезни. Они очень капризны и считают себя богинями.

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