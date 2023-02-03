Начальство озвереет: Глоба предостерегла этот знак зодиака от неприятностей на работе

Астролог Тамара Глоба заявила, что Тельцам очень повезет в феврале, но очень аккуратными надо быть на работе. Начальство начнет дотошно присматриваться к представителям этого созвездия. Возможно, от вас начнут требовать больше, чем обычно.

«По какой-то причине начнет присматриваться руководство, следить буквально за каждым их шагом и заваливать различными делами», — заявила она.

Не всегда это, по мнению Глобы, будет приносить радость. Но в конечном итоге Тельцов может ждать повышение.

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