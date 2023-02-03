На «до» и «после»! Глоба назвала два знака зодиака, которых в феврале ждут судьбоносные перемены

Астролог Тамара Глоба заявила, что у представителей двух знаков зодиака в феврале 2023 года будут серьезные перемены. Жизнь буквально разделится на «до» и «после».

В первую очередь, речь идет об Овнах. В феврале они разработают стратегию, которая сработает уже весной. И потом Овны смогут получать огромные дивиденды, ни в чем себе не отказывая.

Повезет и Рыбам. Представителей этого созвездия ждут перемены на работе. Сначала им покажется, что все идет не так, но потом жизнь покажет — все к лучшему. Жизнь заиграет новыми красками.

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