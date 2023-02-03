Два знака зодиака, которые выйдут на совершенно новый уровень жизни в 2023 году

Астролог Лана Власова в свежем прогнозе на 2023 год назвала два знака зодиака, которых ждут встряска и мощная трансформация. Они уже не будет прежними.

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Водолеи

Их судьба в их руках. Впереди 2,5 года на то, чтобы максимально изменить свою личность. Трансформация коснется имиджа, имени, деятельности и образа жизни. Астролог советует им не упускать прекрасную возможность выйти на совершенно иной уровень жизни.

Все-таки Водолей — это знак свободы, общественный и открытый. Они могут организовать свой круг по интересам, собрать людей для поддержки и взаимопомощи. И это тоже повод начать с себя, достичь результата, чтобы потом вести за собой единомышленников верной дорогой.