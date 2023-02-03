Три знака зодиака, которых в 2023 году ждут судьбоносные перемены — входят в период трансформации

Астролог Лана Власова поделилась свежим прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака, которые переживут судьбоносные повороты. Им не стоит пугаться перемен — они пойдут только на пользу.

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Раки

Испытают нестабильность в эмоциональном состоянии. С апреля им стоит прислушаться к себе, своим чувствам. Зато в личной сфере намечается оттепель: уйдут груз и холод, сковывающие отношения. Удача ждут по службе, возможен рост по карьерной лестнице. И это период второго полугодия. Такие перемены несут в себе позитивный характер.