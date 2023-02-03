Три знака зодиака, которых в 2023 году ждут судьбоносные перемены — входят в период трансформации

Астролог Лана Власова поделилась свежим прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака, которые переживут судьбоносные повороты. Им не стоит пугаться перемен — они пойдут только на пользу.
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Раки
Испытают нестабильность в эмоциональном состоянии. С апреля им стоит прислушаться к себе, своим чувствам. Зато в личной сфере намечается оттепель: уйдут груз и холод, сковывающие отношения. Удача ждут по службе, возможен рост по карьерной лестнице. И это период второго полугодия. Такие перемены несут в себе позитивный характер.
Девы
Рожденные под этим созвездием входят в период трансформации. Они начнут изучать психологию, космос и даже эзотерику. По службе Девам стоит сделать упор на полезности обществу. Отношения с партнерами обещают выйти на новый уровень. Станет больше романтики. Звезды советуют им принять достоинства и недостатки второй половинки, тогда можно будет избежать недопонимания и многих сомнений.
Водолеи
Берут судьбу в свои руки. Впереди 2,5 года на то, чтобы максимально изменить свою личность. Перемены коснутся имиджа, имени, деятельность и даже образа жизни.
«Не упускайте эту прекрасную возможность выхода на совершенной иной уровень жизни», — добавила астролог.
По материалам 7days.