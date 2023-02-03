Единственный знак зодиака, которому весна уготовила судьбоносное покровительство — отмечен везением

Таролог Галина Янко поделилась прогнозом на весну для сайта Teleprogramma.pro, назвав один знак зодиака, который ощутит мощное судьбоносное покровительство. В марте, апреле и мае эти везунчики будут пить шербет удачи. Весы всю весну будут на коне.

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Рожденные под этим созвездием смогут решить самые сложные задачи и добиться высоких результатов. Однако в погоне за достижениями им нельзя забывать о себе. Звезды советуют Весам заняться теми делами, которые их всегда волновали, но на них не находилось ни сил, ни времени.