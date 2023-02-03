Срочно вложите деньги, иначе потеряете: Володина предупредила этот знак зодиака

Астролог Василиса Володина посоветовала Стрельцам в феврале быть аккуратными с деньгами. Если есть накопления, то лучше их вложить.
«С 9-го по 12-е — задуматься о тех тратах, которые имеют большую перспективу, например, об инвестировании накопленного в какие-то инструменты сохранения», — заявила она.
Ключевым периодом месяца для Стрельцов, по словам Володиной, будут дни с 16 по 20 февраля.
«Этот период хорош для учебы, поездок, переговоров, встреч с соседями», — добавила астролог.
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