Срочно вложите деньги, иначе потеряете: Володина предупредила этот знак зодиака

Астролог Василиса Володина посоветовала Стрельцам в феврале быть аккуратными с деньгами. Если есть накопления, то лучше их вложить.

«С 9-го по 12-е — задуматься о тех тратах, которые имеют большую перспективу, например, об инвестировании накопленного в какие-то инструменты сохранения», — заявила она.