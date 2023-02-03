Внутренние драконы! Знак зодиака, который в феврале пустится во все тяжкие — Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Скорпионов в феврале будет непростой период. Представителям этого созвездия, по ее словам, захочется пуститься во все тяжкие.

«В первую неделю февраля вам захочется проверить на прочность любимого человека ревностью, провокациями. Держите внутренних драконов на привязи со 2 по 7 февраля», — заявила она.