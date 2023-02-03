С 11 февраля! Знак зодиака, который в феврале будет работать как проклятый - Володина

Астролог Василиса Володина предупредила Дев - в феврале придется выложиться максимально на работе, чтобы достичь желаемого результата.

«С 11 числа поводов для праздников и отдыха станет чуть меньше, зато работа и текущие дела летят во весь опор, быстро реализуя все идеи последних 3-х месяцев», - заявила она.

Причем в середине месяца некоторые Девы испытают кризис, период довольно нервный. Но погружение в работу поможет справиться с неприятностями.

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