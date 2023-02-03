Боль, нервы: Володина назвала главного неудачника февраля

Астролог Василиса Володина сообщила, что февраль для Львов - неудачный месяц. Представителям этого знака зодиака, по ее словам, нужно запастись терпением и идти по своей дороге мелкими шажочками.

«Начало месяца может оказаться довольно нервным. Особенно если вы не получаете радости от своего дела. Жизнь не может идти четко заданным путем. Если что-то меняется, не мечитесь», - заявила она.

Володина подчеркнула, что Львам нужно стараться жить по графику в феврале. По ее словам, старайтесь сохранять свои эмоции.

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