2023 год - им не будет равных! Баловень судьбы, который при нужных усилиях достигнет небывалых высот

Астролог Лана Власова поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на поддержку Вселенной.

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Звезды советуют Тельцам больше времени уделять карьере. Именно в сфере работы и статуса при нужных усилиях этот знак зодиака достигнет небывалых высот. В год Водяного Кролика представителям этого созвездия не будет равных. Их конкуренты и недоброжелатели уйдут с пути. 2023 год станет тем самым периодом, когда стоит заявить о себе, поменять нелюбимую работу или открыть собственное дело.