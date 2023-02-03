2023 год - им не будет равных! Баловень судьбы, который при нужных усилиях достигнет небывалых высот

Астролог Лана Власова поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на поддержку Вселенной.
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Звезды советуют Тельцам больше времени уделять карьере. Именно в сфере работы и статуса при нужных усилиях этот знак зодиака достигнет небывалых высот. В год Водяного Кролика представителям этого созвездия не будет равных. Их конкуренты и недоброжелатели уйдут с пути. 2023 год станет тем самым периодом, когда стоит заявить о себе, поменять нелюбимую работу или открыть собственное дело.
«Что касается отношений, то здесь без особых перемен. А вот брак заключать лучше за границей. Осторожнее с вложения и тратами», - добавила астролог.
По материалам 7days