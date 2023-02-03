Март, апрель и май! Абсолютные везунчики среди знаков зодиака - всю весну будут на коне

Таролог Галина Янко в свежем прогнозе для сайта Teleprogramma.pro на весну назвала трех счастливчиков, которые сумеют покорить себе удачу в марте, апреле и мае. Все их желания и мечты будут исполниться по мановению волшебной палочки.
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Близнецы
Им звезды советуют начать проекты, о которых они давно мечтали. Самое идеальное для этого время - начало марта. Удача будет на стороне предприимчивых Близнецов. При этом им придется более серьезно отнестись к делам, уделить внимание мелочам. Также им неплохо было бы обзавестись единомышленниками или верными союзниками. В нужный момент они окажут свою поддержек и поделятся ресурсами.
Весы
Будут на коне всю весну. Они смогут решить самые сложные задачи и добиться высоких результатов. Однако в погоне за достижениями важно не забывать о себе. Таролог советует им заняться тем, о чем они давно мечтали, но на что не хватало времени. Весной можно посещать выставки, мастер-классы или отправиться в путешествие.
«Пришла пора подумать о своих желаниях и сообщить людям, которые зачастую пользуются вашей добротой, о том, что вы берете тайм-аут», - заверила Глина Янко.
Стрелец
Этому знаку зодиака стоит смело идти к своей цели, не обращая внимание на сомнения окружающих. Только благодаря природному оптимизму и отсутствию страха Стрельцы поймают удачу за хвост. Им не стоит бояться задавать самую высокую планку, ведь всю весну звезды будут всячески поддерживать Стрельцов.
«И пусть окружающим не хватает позитива и уверенности, знайте, что у вас все получится», - добавила таролог.