Март, апрель и май! Абсолютные везунчики среди знаков зодиака - всю весну будут на коне

Таролог Галина Янко в свежем прогнозе для сайта Teleprogramma.pro на весну назвала трех счастливчиков, которые сумеют покорить себе удачу в марте, апреле и мае. Все их желания и мечты будут исполниться по мановению волшебной палочки.

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Близнецы

Им звезды советуют начать проекты, о которых они давно мечтали. Самое идеальное для этого время - начало марта. Удача будет на стороне предприимчивых Близнецов. При этом им придется более серьезно отнестись к делам, уделить внимание мелочам. Также им неплохо было бы обзавестись единомышленниками или верными союзниками. В нужный момент они окажут свою поддержек и поделятся ресурсами.