«Может произойти и через Интернет»: Василиса Володина рассказала, кто из знаков обретет любовь третьего февраля

Стало известно, кто из знаков зодиака третьего февраля сможет найти любимого человека.
Астролог Василиса Володина обратилась к Стрельцам.
Звездный эксперт поделилась прогнозом на пятницу, третьего февраля.
«Начало дня будет плодотворным. Все вопросы будут решены в выгодном для Стрельцов ключе. Вторая половина третьего февраля будет эмоционально напряженный», – отметила Володина.
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«Могут появиться финансовые проблемы, решение дел затормозится. Для одиноких представителей этого огненного знака представится возможность завязать знакомство с интересным человеком. Это может произойти и через Интернет», – добавила астролог в беседе с rsute.ru.
Напомним, ранее астролог Елена Мун рассказала, к чему готовиться россиянам в феврале.