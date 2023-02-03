«Может произойти и через Интернет»: Василиса Володина рассказала, кто из знаков обретет любовь третьего февраля

Стало известно, кто из знаков зодиака третьего февраля сможет найти любимого человека.

Астролог Василиса Володина обратилась к Стрельцам.

Звездный эксперт поделилась прогнозом на пятницу, третьего февраля.

«Начало дня будет плодотворным. Все вопросы будут решены в выгодном для Стрельцов ключе. Вторая половина третьего февраля будет эмоционально напряженный», – отметила Володина.

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«Могут появиться финансовые проблемы, решение дел затормозится. Для одиноких представителей этого огненного знака представится возможность завязать знакомство с интересным человеком. Это может произойти и через Интернет», – добавила астролог в беседе с rsute.ru.